Vaccino, panico e paura per la ragazza che ha ricevuto troppe dosi: "Non sta in piedi, continui giramenti di testa e lividi"

Ore di panico e paura per la psicologa tirocinante di Massa alla quale la settimana scorsa sono state iniettate per errore addirittura sei dosi del vaccino Pfizer. La studentessa, dopo i primi giorni in cui era rimasta sotto osservazione dei medici, ora sta male. A rivelarlo è direttamente la madre della 23enne, interpellata dal Corsera: “Purtroppo in questo momento Virginia non sta in piedi. Ha continui giramenti di testa, lividi alle gambe e il livello delle piastrine è basso. Ha dovuto anche rinunciare allo stage universitario per il quale era stata vaccinata”.

Quattro dosi a una donna di Livorno. Ma come li fanno i vaccini nella Toscana di Giani?

La donna, oltre a fornire l’allarmante aggiornamento sulle condizioni della figlia che era stata segnalata soltanto come “disidratata”, ha voluto anche replicare al virologo Fabrizio Pregliasco, che si è preso l’incarico di curare la tirocinante. Il dottore ha rassicurato tutti sullo stato di salute dopo l’errore commesso con l’inoculazione del vaccino, ma la realtà differente: “Probabilmente il professor Pregliasco, che visiterà per la prima volta mia figlia venerdì prossimo, non ha ancora tutti i dati a disposizione. E - dice la madre di Virginia - anche sulla quantità di vaccino ricevuto non c’è chiarezza. Sul referto di mia figlia c’è scritto che le sono state inoculate in una sola volta sei dosi e non quattro come sostiene adesso l’ospedale senza però un documento ufficiale”. Un caso che va monitorato con attenzione.

A 35 giorni dalla prima dose rischio decesso ridotto del 95%

