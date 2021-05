Sondaggio Mentana, la Lega torna a macinare. Colpo di coda Pd: così appaia la Meloni. M5s in profondo rosso

24 maggio 2021 a

La Lega torna a crescere. Nel consueto sondaggio del lunedì mostrato il 24 maggio da Enrico Mentana al Tg La7 non mancano le sorprese. Nella rilevazione sull'orientamento di voto firmata dall'istituto Swg spicca il +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana del partito di Matteo Salvini che va così al 21,3 per cento confermandosi primo partito.

La vera novità è quella alle spalle della Lega con lo scatto del Partito democratico che reagisce alla crescita vertiginosa nell'ultimo anno di Fratelli d'Italia. Il partito guidato da Enrico Letta cresce di tre decimali e appaia Fratelli d'Italia fermo al 19,5 per cento. Pd e FdI sono così pari al secondo posto tra i movimenti politici per orientamento di voto secondo il sondaggio Swg.

E il Movimento 5 Stelle? Non si arresta il declino grillino che oggi fa registrare un'altra fuoriuscita pesante, come quella di Marcello De Vito che mette nei guai la maggioranza di Virginia Raggi nel Consiglio comunale di Roma. I grillini perdono tre decimali e scendono al 16,5 per cento. Aumenta così la distanza tra M5s e Pd e FdI.

Scende al 6,9 per cento Forza Italia in virtù di un calo dello 0,1.

In orbita tre per cento troviamo Azione: 3,3 per cento, in trend negativo così come Sinistra Italiana che cala al 2,7 per cento.

Crescono +Europa e Mdp Articolo 1 che guadagnano un decimale e passano rispettivamente al 2,0 e all'1,9 per cento.

Per trovare Italia Viva dobbiamo andare in fondo al secondo cartello, subito prima dei Verdi (1,8 per cento, perdono due decimali). Il partito di Matteo Renzi è fermo all'1,8 per cento.

