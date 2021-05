L'Italia ha numeri da zona bianca, l'immunologo Minelli sbugiarda i gufi del Covid

17 maggio 2021 a

a

a

«I vaccini rendono l’Italia tutta uguale, per la prima volta. L’anno scorso non fu così. In attesa di abbandonare i bollettini epidemiologici nella loro routinaria ritualità, oggi possiamo dirlo: la campagna di vaccinazione sta funzionando alla grande e i numeri si avvicinano dappertutto alla frontiera della zona bianca. Si risponde così alle diffidenze di certe frange "no vax", alle quali diciamo che la battaglia al coronavirus la stiamo combattendo comunque anche senza di loro». Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzata che fa il punto sulla situazione epidemiologica Covid-19.

"Vaccinati senza mascherina". Il prof Bassetti ci spera, perché dobbiamo toglierla

«L’indice di contagio, che non deve essere un totem, è decisamente in calo e sotto i livelli di guardia - osserva l’esperto - Le terapie intensive alleggeriscono la pressione ovunque e ciò che conta di più è che il tasso di positività è regolarmente sotto il 3% nazionale da 6 giorni (2,2% sabato 15 maggio). Ci sono motivi di speranza, insomma, quelli che avevamo preconizzato già da qualche settimana, attenendoci alla realtà e non agli auspici. Sono i vaccini e non il lockdown che stanno portando a questa situazione nuova - precisa Minelli - Sono i vaccini che dimostrano che si può far festa anche all’aperto senza rischiare una recrudescenza dei contagi. Siamo a 2 settimane dalla ormai famosa festa dell’Inter in piazza Duomo - fa notare l’immunologo - e Milano registra parallelamente un andamento in discesa perfettamente in linea con il dato di altre regioni».

"Allentiamo e superiamo il coprifuoco". Il ministro si arrende davanti ai dati in miglioramento

«C’è una differenza - conclude Minelli - La vaccinazione di massa produce un’evoluzione omogenea dei numeri del contagio, chiaramente verso i minimi storici, tra territori e regioni, e non difforme come fu nel maggio del 2020 quando alcune regioni mostrarono criticità assolutamente incomparabili. La fiducia nella scienza è affidarsi a soluzioni che la medicina riesce a trovare come nel caso dei vaccini. Non è scienza quella di chi pone come unica soluzione la sospensione della socialità a oltranza».

Calo record di decessi. Sileri: "Il peggio è alle spalle"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.