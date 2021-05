Vissani: ho cenato a Milano e dopo un gran maldipancia. Colpa di Draghi

17 maggio 2021 a

a

a

''A Milano si mangia con il cappotto e io esco dal ristorante col mal di pancia''. Gianfranco Vissani, non ha digerito, è il caso di dirlo, la scelta del Governo, attuata finora, di poter mangiare nei ristoranti soltanto ai tavoli all'aperto. A Milano per girare uno spot, lo chef di Casa Vissani di Baschi, in Umbria, dice all'Adnkronos che il suo dolore allo stomaco dipende dal freddo che ancora fa nel capoluogo lombardo, dove è costretto a mangiare all'aperto, ma anche dal fatto che ''al Governo non hanno capito che, dopo 14 mesi di chiusure, servono i ristori. Non hanno idea - aggiunge - di cosa significhi gestire un'impresa di famiglia''.

Vissani fuori dal coro: il governo deve farci licenziare

"Lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23? Dovrebbero farlo partire perlomeno dalle 24 in poi e soprattutto consentire che si possa cenare all'interno dei locali. Il mio ristorante, ad esempio, è certificato "Nasa" e ha un sistema di areazione che crea una bolla attorno al cliente, il quale, se fosse positivo al Covid, non potrebbe trasmetterlo. Perché non posso restare aperto dato che offro anche questa garanzia?''.

Video su questo argomento Vissani, quel piano Colao me lo cucino io. Così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.