Covid, "vaccinati senza mascherina". Matteo Bassetti ci spera, settimana decisiva

"Sarà una settimana molto importante quella che sta per iniziare perché sarà quella della conferma della ulteriore riduzione dei contagi e dei ricoveri". Lo ripete da giorni e lo ribadisce anche sui social il direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti che, nel lungo post pubblicato su Instagram in cui si augura che l'addio alla mascherina (almeno all'aperto) sia imminente, ritrae anche un pezzo di vita quotidiana con la sua famiglia. L'ultimo bollettino del ministero, quello di domenica 16 maggio su contagi e morti, gli dà ragione: in un giorno 93 decessi, per la prima volta l'Italia è sotto quota 100 da ottobre. I nuovi casi sono 5.753.

"Oggi grigliata in famiglia con pochi amici a casa - rivela Bassetti - Ho messo la felpa fatta da mio figlio Franci che ha una vena molto artistica. Quella che ci aspetta sarà una settimana molto importante - sottolinea il prof - perché sarà quella della conferma della ulteriore riduzione dei contagi e dei ricoveri. Speriamo ci porti verso il definitivo abbandono della mascherina, almeno all’aperto per i vaccinati. Gli americani lo hanno già fatto anche nei grandi magazzini e nei supermercati. Bisogna osare e avere coraggio. Va fatto In sicurezza, ma dimostrando l’importanza dei vaccini nel ridurre anche i contagi. Anche per chi ci crede poco e non ci crede per niente. Io ci credo molto".

