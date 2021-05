Mario Giordano vince la causa per diffamazione. Come si sfoga sui social

17 maggio 2021 a

Mario Giordano vince la causa che lo aveva visto scontrarsi con un avvocato di Roma. Il tribunale dà ragione al giornalista che si sfoga sui social.

Si può dire che un privilegiato è un privilegiato?Per fortuna sì.Filippo De Jorio,avvocato di Roma,che da 34 anni (dal 1/8/1987) prende 7000 euro al mese di vitalizio per 13 anni di lavoro (si fa per dire) in Regione Lazio,mi aveva querelato. Ha perso. Privilegiato e svergognato. — Mario Giordano (@mariogiordano5) May 17, 2021

"Si può dire che un privilegiato è un privilegiato? Per fortuna sì. Filippo De Jorio, avvocato di Roma, che da 34 anni (dal 1/8/1987) prende 7.000 euro al mese di vitalizio per 13 anni di lavoro (si fa per dire) in Regione Lazio, mi aveva querelato. Ha perso. Privilegiato e svergognato".

