Catenate e botte alla troupe di Fuori dal coro, cubano crea il panico. Giorgia Meloni: inaccettabile

Catenate e pugni contro la giornalista, la troupe e gli addetti alla sicurezza di Fuori dal coro, il programma di approfondimento di Mario Giordano su Rete 4. Un'esplosione di brutale violenza da parte di una coppia che occupa abusivamente un appartamento a Cuneo che ha rischiato di provocare conseguenze peggiori di 20 giorni di prognosi ricevuti dalla cronista per le ferite riportate.

Solidarietà alla troupe di @fuoridalcorotv, aggredita da un occupante abusivo di nazionalità cubana. È inaccettabile che chi svolge il proprio lavoro venga attaccato brutalmente. Auguri di pronta guarigione alla giornalista ferita, finita in ospedale con 20 giorni di prognosi. pic.twitter.com/jaUIH0DkRE — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) April 14, 2021

A rilanciare il video che documenta i fatti della notte dell'11 aprile nel capoluogo piemontese è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Solidarietà alla troupe di Fuori dal coro aggredita da un occupante abusivo di nazionalità cubana. È inaccettabile che chi svolge il proprio lavoro venga attaccato brutalmente. Auguri di pronta guarigione alla giornalista ferita, finita in ospedale con 20 giorni di prognosi", ha scritto la presidente di FdI sui social.

La troupe ha avvicinato i due per chieder conto di un anno di mancati pagamenti dell'affitto. L'uomo, dal fisico massiccio, si è subito alterato e ha iniziato a sferrare calci e pugni agli addetti alla sicurezza che fortunatamente accompagnavano la troupe Mediaset. Non contento è andato a prendere dalla sua auto una catena con cui ha colpito gli uomini, che non hanno reagito alle provocazioni violente del cubano. Mentre la giornalista cercava riparo in auto, l'operatore filmava la scena da lontano. Incredibili le minacce della donna, che urla ripetutamente "ti facciamo ammazzare, siamo dei dei figli di pu..." ai giornalisti.

L'uomo si avventa allora sull'auto e spacca il vetro di un finestrino una catenata, provocando ferite alla giornalista. I bodyguard faticano non poco a tenere sotto controllo la situazione. Provvidenziale l'arrivo della polizia che prende in custodia la coppia che incredibilmente dice di essere vittima di non si capisce quale abuso da parte dei cronisti. Ma è tutto registrato dalla telecamera.

