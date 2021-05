Casini al Quirinale, svelato il piano di Renzi per spaccare i Dem

13 maggio 2021 a

a

a

Matteo Renzi spariglia ancora una volta: mentre tutti pensano a Mario Draghi al Colle, lui getta nella mischia Pierferdinando Casini e Marta Cartabia, in modo di avere ancora Draghi al governo e non interrompere la legislatura.

E' sempre più Renzi d'Arabia. Ora scrive sul giornale vicino al regime

Nelle ultime settimane, come rivela un articolo de La Stampa, si sono succeduti incontri trasversali tra le forze politiche proprio per affrontare il tema Quirinale. E a molti non sono sfuggite le battute che Casini ha fatto al proposito. Come quando disse di considerare "irritante" per Mattarella l'ipotesi di una rielezione. O quando, a chi gli profetizzava un passaggio di Draghi direttamente da Palazzo Chigi al Quirinale, disse: "A me non resta che andare in vacanza". A buon intenditor...

Renzi in autogrill con lo 007, guerra di video e soffiate con Report

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.