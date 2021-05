"Buon lavoro", il messaggio di Salvini dopo la nomina della Belloni

12 maggio 2021 a

Dopo la nomina di Elisabetta Belloni a capo del Dis, arrivano anche gli auguri di buon lavoro da parte di Matteo Salvini, leader della Lega.

Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del DIS, e buona prosecuzione al generale Mario Parente. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 12, 2021

«Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del Dis, e buona prosecuzione al generale Mario Parente». Così su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Non solo Salvini, da fonti Lega si esprime grande soddisfazione per la nomina della Belloni. «Soddisfazione per la nomina di Elisabetta Belloni e per la conferma del generale Mario Parente. Per la Lega sono buone notizie perché, come successo per Domenico Arcuri, sono l’ennesimo segnale di discontinuità rispetto alle scelte di Conte e dei 5Stelle». Lo si sottolinea da parte di fonti della Lega.

