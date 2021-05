Inchieste e carte bollate, M5s in caduta libera. Il sondaggio che terrorizza Conte

06 maggio 2021 a

Si mette male per il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico in pectore Giuseppe Conte. Non bastavano le uscite di Beppe Grillo sulle gravi accuse di violenza sessuale che a Tempio Pausania pendono sul capo del figlio Ciro, e neanche la guerra con Davide Casaleggio che ha incassato una vittoria in tribunale, a Cagliari, che pare minare alle fondamenta il tentativo di rifondazione grillina dell'avvocato del popolo.

Ci mancava anche il crollo dei sondaggi dopo che, per un periodo seppur breve, la mossa di Conte capo M5s aveva dato nuova linfa al simbolo con le cinque stelle nell'opinione pubblica, almeno secondo i sondaggi che registrano le intenzioni di voto.

A certificare la mala parata è il sondaggio sulle intenzioni di voto per Porta a porta di oggi giovedì 6 maggio, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research.

Molte le evidente interessanti che emergono alla rilevazione. La Lega di Matteo Salvini, rimane primo partito italiano con il 21.3%, ma perde dalla scorsa rilevazione del 7 aprile lo 0.7%. Una fotografia meno "drammatica" rispetto ad altri sondaggi visti negli scorsi giorni.

Segue il Partito democratico guidato da Enrico Letta con il 19%. Anche il Pd è in calo: perde dall’ultima rilevazione lo 0.4%.

Terzo partito italiano Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il 17.5% che però, secondo il sondaggio della Ghisleri, non vede crescere il suo consenso dall'ultima rilevazione: -0.1%.

Quindi al quarto posto ecco il Movimento 5stelle che risulta al 15.7% nelle intenzioni di voti degli intervistati. I grillini fanno registrare un calo dell’1.7%.

Forza Italia di Silvio Berlusconi con un calo dello 0.1% è, secondo il campione di Euromedia al 7.1%. Seguono Leu al 3.8% (+1.0%), Azione di Carlo Calenda al 3.5% (-0.3%), Federazione dei Verdi 2.7% (+ 1.0%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2.0% (-0.5%), +Europa 1.9% (+0.4%) ed infine, stabili, altri di Centrodestra 0.8%.

