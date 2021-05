Sondaggio bomba, Meloni al massimo storico: FdI mette la freccia sul Pd. Lega sotto al 21, Renzi precipita

03 maggio 2021 a

Risultati sorprendenti quelli del consueto sondaggio del lunedì nel Tg La7 di Enrico Mentana. La fotografia dei partiti lunedì 3 maggio secondo la rilevazione Swg sulle intenzioni di voto regala una configurazione che non si vedeva da tempo: quattro partiti affollano uno spazio di poco più di tre punti percentuali.

Primo partito è sempre la Lega di Matteo Salvini che però fa segnare una perdita dello 0,9 per cento. Il Carroccio, rileva Mentana commentando i dati della rilevazione svolta tra il 28 aprile e il 3 maggio, si attesta così al 20,9 per cento: per la prima volta in tre anni scende sotto l'asticella del 21.

Ma la novità più clamorosa è quella che riguarda Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni continua a guadagnare: in questa settimana cresce dell'1,1 per cento e schizza al 18,7. Si tratta del massimo storico per il partito dell Meloni, unico all'opposizione, che incassa gli effetti del pressing sul governo di Mario Draghi sostenuto anche dalla Lega.

FdI è praticamente a un passo dal Partito democratico che perde un decimale e si attesta al 19 per cento. Il Pd di Enrico Letta trema, potrebbe perdere presto il secondo posto tra le forze politiche consegnando alla destra le prime due posizioni: sarebbe una debacle per il centrosinistra.

Il Movimento 5 stelle cresce dello 0,4 per cento e va al 17,8. La differenza con la Lega è di 3,1 per cento, segmento in cui sono contenute quattro forze politiche.

Forza Italia perde due decimali (6,6 per cento la stima a oggi), Azione di Carlo Calenda si attesta a 3,5 per cento (-0,1%), Sinistra Italiana scende sotto il 3 per cento: 2,9, -0,2.

Nelle retrovie la flessione di Italia Viva non sembra fermarsi. Il partito di Matteo Renzi tocca un nuovo minimo storico: 1,7 per cento in virtù del calo settimanale nelle intenzioni di voto dello 0,2 per cento.

