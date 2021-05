Matteo Salvini vuole l'abolizione del coprifuoco e altre riaperture. No della Lega all'aumento delle tasse

03 maggio 2021 a

La Lega di Matteo Salvini non molla sul tema del coprifuoco nonostante le indiscrezioni parlino di un alleggerimento della misura che fissa alle 22 la libera circolazione nelle città italiane. Nel pomeriggio è andato in scena un incontro in videoconferenza tra il leader del Carroccio e i ministri, viceministri, sottosegretari e capigruppo del partito per delineare gli obiettivi che si vogliono perseguire nelle prossime settimane di Governo.

Riaperture, stop al coprifuoco, nessun inasprimento fiscale e risarcimenti con particolare attenzione per le attività chiuse per Decreto: sono questi i principali punti concordati da Salvini e la sua squadra nel summit in cui si è fatto il punto della situazione attuale e delle strategie da adottare nel futuro a breve termine. Da Salvini è stato poi ribadito il concetto che la Lega è leale e non intende mollare la presa sui temi definiti “irrinunciabili”.

“Grazie alla Lega ed al governo, si rinvia (e lavoriamo perché si cancelli definitivamente) una tassa che metterebbe a rischio 30.000 posti di lavoro. Volere è potere” le parole del leader della Lega, poco prima dell’inizio dell’incontro negli uffici alla Camera, a proposito del rinvio della plastic tax.

