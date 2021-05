Meloni choc: "Una nuova Bibbiano in Piemonte". E chiama in causa la Cartabia

L'indagine; quattro bambini su cinque strappati alle famiglie senza motivo

03 maggio 2021 a

a

a

Decine di bambini strappati alle proprie famiglie senza motivo. Sembra solo un deja-vu del terribile caso di Bibbiano e invece anche in Piemonte si sarebbe ripetuto un dramma di simile portata. A denunciarlo è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

«Ricordiamo tutti lo scandalo di Bibbiano. Come Fratelli d’Italia siamo stati i primi ad andare lì per dire giù le mani dai bambini e abbiamo promesso che saremmo stati gli ultimi ad andarcene. Continuiamo a chiedere che la commissione di inchiesta su affidi e case famiglia che è stata votata nove mesi fa inizi subito a lavorare». dice il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un videomessaggio durante la presentazione di un esposto del suo partito sul tema degli affidi in Piemonte.

«Oggi accendiamo i riflettori su altro caso che riguarda il Piemonte. La Regione ha svolto un’indagine conoscitiva affidi e case famiglia. È emerso che circa il 70-80% dei bambini oggetto dei provvedimenti non avrebbe dovuto essere allontanato - ha aggiunto -. Casi accomunati da diverse anomalie, dall’indagine sono emersi squilibri, forzature, se non veri e propri abusi. Abbiamo chiesto al ministro Cartabia di prendersi cura della questione e fare chiarezza. Sarebbe inaccettabile assistere a una nuova Bibbiano».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.