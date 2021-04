Fascia tricolore e vista sui Fori, ecco il sogno di Nicola Zingaretti

Arnaldo Magro 24 aprile 2021 a

In autunno più di 6 milioni di italiani andranno al voto. Venti i capoluoghi che potrebbero rappresentare un banco di prova per il governo. Gli equilibri all’interno delle coalizioni saranno messi a dura prova. A Napoli Roberto Fico, viene dato già come vincente al primo turno, qualora decidesse davvero di lasciare la Presidenza della Camera, per giocarsi la partita. Su Torino il centrosinistra non ha ancora l’asso da calare e pensa ad un ritorno al passato, con Piero Fassino. Paolo Damilano, imprenditore e volto noto nei sabaudi salotti, dovrebbe essere invece il nome su cui convergerà il centrodestra, che a Milano punterà forte su Gabriele Albertini per contrastare Beppe Sala.

La Partita delle partite si giocherà su Roma. Se il centrodestra si affiderà probabilmente ad Andrea Abodi, Pd e 5 Stelle ancora non hanno sciolto le riserve. La sola certezza, è che spetti al Pd esprimere il candidato. Roberto Gualtieri è un nome che poco scalda la segreteria dem. Nicola Zingaretti dice di non essere interessato, di voler pensare solo alla Regione. Intanto, continua a commissionare sondaggi, che lo vedono tra l’altro in testa, nella compagine di centrosinistra. Più il tempo passa e più il sogno di affacciarsi sui Fori Imperiali, assume per lui, i contorni della realtà.

