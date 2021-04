Covid, il Generale Figliuolo gela tutti sulle riaperture: "Solo dopo il vaccino agli over70"

15 aprile 2021 a

Sono i giorni in cui si discute di riaperture e chiusure, con la cabina di regia che si riunirà domani per dare un’indicazione più precisa sull’eventuale ritorno di alcuni territori alla zona gialla. A fare un punto della situazione sull’Italia è il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, che in giornata ha inaugurato il centro vaccinale della Fondazione Ferrero di Alba, nel Cuneese. "All'inizio - spiega Figliuolo - sapevo che non avevamo le dosi per arrivare al numero di vaccinati che volevo, avevo i contratti in mano. Ma il pensiero del presidente del Consiglio, il mio, il nostro, è sempre stato quello di fare pressioni ovunque possibile per fare arrivare le dosi e nel frattempo mettere a punto la macchina. Abbiamo fatto degli stress test e ora che le dosi stanno arrivando sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi. Ora dobbiamo vaccinare gli over 80 e i fragili, in parallelo stiamo facendo gli over 70. Appena gli over 70 saranno al sicuro - sottolinea il generale - ci sarà una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo ad aprire il Paese".

Poi Figliuolo ha anche lodato l’iniziativa della Ferrero sul centro vaccinale: “Vedete cosa è oggi Ferrero e cosa si sta facendo, interpretando appieno il piano vaccinale. C'è una comunità di intenti fra pubblico, privato e imprese. Il motto della Ferrero 'Lavorare, creare, donare' deve essere il motto di tutta l’Italia".

