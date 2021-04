Bettini invoca il supercomplotto contro Conte, così lo sfotte anche Renzi

14 aprile 2021 a

Povero Goffredo Bettini, invoca il supercomplotto dei poteri forti e delle multinazionali e forse anche dei buchi dell’ozono per spiegare come sia naufragato il matrimonio del suo Pd con Conte. Ma viene sbertucciato come uno che non ragiona più per i colpi dell’età sia dentro che fuori del Pd.

Dal Nazareno, infatti, commentano le parole dell'ideologo del patto Pd-M5s dicendo che "se quel governo è finito, è perché Renzi gli ha tolto il sostegno e si è verificato che non c'era una maggioranza alternativa".

E non si sono fatte attendere neppure le parole dello stesso Renzi che su Twitter attacca: "Da Pd dicono che Conte è caduto per oscuri complotti internazionali. Siamo oltre la farsa. Non c'è stato nessun complotto internazionale ma solo tanta incapacità politica".

