Pd: Bettini, 'inventato che vorrei fare un altro partito con Zingaretti'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Sono molti giorni che tengo un riserbo assoluto. Almeno da quando si è formato il Governo Draghi e in particolare dopo le dimissioni del Segretario Nicola Zingaretti. Nonostante questo fioccano articoli che ricostruiscono le mie posizioni in modo del tutto infondato e aprono polemiche sul passato alle quali, in questo momento difficile, non mi pare giusto rispondere". Lo dice Goffredo Bettini.

"Per ultima la ricostruzione che fa il Fatto di oggi, secondo la quale vorrei fare un altro partito insieme al segretario dimissionario, e' del tutto inventata ed e' inaccettabile che mi venga attribuita. Non ho mai parlato di questo con la giornalista -prosegue il dirigente dem-. Con nessun'altro giornalista del Fatto, ne' di altri giornali. Non ho espresso a nessun interlocutore politico idee di questo genere. Sfido chiunque a dire il contrario. A questo punto mi riservo di trovare il modo di esprimere direttamente le mie opinioni, circa il superamento della crisi che si e' aperta nel Partito Democratico".