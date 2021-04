Pd: Bettini lancia 'le Agorà', al battesimo anche Orlando, Speranza e Riccardi

09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr (Adnkronos) - Mercoledì 14 aprile dalle 15 alle 20 in si terrà la presentazione del Manifesto Le Agorà, lanciato da Goffredo Bettini "con lo scopo di dare voce a tante e tanti per contribuire ad un dibattito culturale, per la costruzione e il rilancio politico ed ideale del campo democratico e della sinistra".

All'iniziativa, su Facebook, parteciperanno Ileana Argentin, Massimo Brutti, Mario Ciarla, Michele Civita Gianni Cuperlo, Cecilia D'Elia, Ivana Della Portella, Nicola Fratoianni, Enrico Gasbarra, Federico Lobuono, Giordano Lorefice, Marcella Lucidi, Claudio Mancini , Antonella Melito, Virginio Merola, Michele Meta, Esterino Montino, Roberto Morassut, Andrea Orlando, Daniela Preziosi, Andrea Riccardi, Antonio Rosati, Enrico Rossi, Elly Schlein, Massimiliano Smeriglio, Roberto Speranza, Cristina Tajani, Patrizia Toia, Marco Tolli, Mario Tronti, Nadia Urbinati, Franco Vittoria. Conclude Goffredo Bettini.