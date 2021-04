Schwarzenegger per trattare con le correnti. Gelo nel Pd per il pesce d'aprile di Letta

01 aprile 2021 a

Operazione simpatia di Enrico Letta che spara su Twitter il suo pesce d'aprile per il Partito democratico. "Oggi 1 Aprile, riunita la segreteria PD, ho nominato il mio incaricato speciale per i rapporti con le correnti", scrive il segretario postando un’immagine insieme all’attore ed ex Governatore della California, Arnold Schwarzenegger.

Oggi #1Aprile, riunita la #SegreteriaPD, ho nominato il mio incaricato speciale per i rapporti con le #correnti. pic.twitter.com/ZuIlIiePUU — Enrico Letta (@EnricoLetta) April 1, 2021

In altre parole, il nerboruto Conan il barbaro, culturista e star di Hollywood, è l'unico in grado di mettere ordine nella polveriera dem.

Se lo scherzo è piaciuto alla "base", almeno su Twitter dove il post ha ricevuto una buona accoglienza non ostante qualche contro-replica ironica, stesso non può dirsi per i diretti interessati, chiamati in causa ironicamente da Letta.

"Avrei preferito Wallace di Bravehert ai rapporti con le correnti. Temo che Conan il barbaro sia troppo fondamentalista", scrive il senatore dem Andrea Marcucci, replicando al tweet del segretario. "Il gioco è simpatico ma prima o poi nel Pd parleremo anche di lavoro, impresa e futuro o resteremo solo sul tema delle correnti?".

Insomma con le correnti non si scherza, neanche il primo di aprile.

Intanto Letta ha incontrato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Nazareno. "Ho una sola parola ho già detto che la mia candidatura a sindaco di Roma non c’è. Devo finire il mio mandato, la mia candidatura non è possibile", ha detto Sassoli dopo l'incontro. "Ho già detto di no a settembre - ha detto il presidente del Parlamento europeo rispondendo alle domande dei giornalisti - sono abituato a dire una cosa sola". Alla domanda se la situazione potrebbe cambiare in caso di primarie del centrosinistra Sassoli ha aggiunto: "Non è possibile, devo finire il mio mandato" al Parlamento europeo. Quanto all’incontro con Letta, Sassoli ha concluso: "abbiamo parlato solo di Europa".

