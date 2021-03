Partito Democratico, Debora Serracchiani è il nuovo capogruppo alla Camera: vinto il derby con Marianna Madia

30 marzo 2021 a

Una situazione esplosiva, che alla fine ha decretato una vincitrice: Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Partito Democratico alla Camera con 66 voti. Esce quindi sconfitta, dopo grandi polemiche, Marianna Madia, ex ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: a lei sono andate 24 preferenze. Il resto della votazione, dopo gli scrutini, ha dato come esito una scheda bianca, una nulla e un voto per Barbara Pollastrini.

“Che ci sia stata una competizione nel gruppo è una novità ma anche un fatto positivo. Abbiamo un gruppo compatto. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna. Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare sintesi. Voglio ringraziare il presidente Delrio, il gruppo è arrivato sin qui grazie alla sua guida autorevole e saggia. Ha fatto un passo indietro dopo la richiesta del segretario, dimostrando le qualità dell'uomo ma anche quella del dirigente politico. E ringrazio anche Marianna, siamo state su fronti contrapposti ma anche molto vicini”, le dichiarazioni della Serracchiani dopo il voto. La stessa ha ricevuto lo stringato in bocca al lupo della Madia: "Buon lavoro a Debora e adesso costruiamo insieme che questo è un gruppo parlamentare”.

Oltre alle due protagoniste della sfida, che ha portato alla sostituzione di Graziano Delrio, si è espresso anche Enrico Letta: “Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo - il messaggio su Twitter - un’ottima squadra. Guardare avanti, Pd”.

