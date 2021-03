Chi si rivede! Mauro Bonaretti, il vice di Arcuri sbarca al ministero. Infornata di nomine in Cdm

31 marzo 2021 a

Infornata di nomine in Consiglio dei ministri. Nella riunione di governo che oggi, mercoledì 31 marzo, ha dato il via libera al decreto Covid sono stati deliberati numerosi incarichi tra cui una vecchia conoscenza del governo precendente.

L'elenco è lungo: "Su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il conferimento dell’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto dott. Marcello Maria Orione Cardona; su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Ragioniere generale dello Stato conferito al dott. Biagio Mazzotta, dirigente dei ruoli del Ministero; su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Direttore generale delle finanze conferito alla prof.ssa Fabrizia Lapecorella, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell'incarico di Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi conferito alla dr.ssa Valeria Vaccaro, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero; su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Direttore generale del tesoro conferito al dott. Alessandro Rivera, dirigente dei ruoli del Ministero; su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi alla dott.ssa Daniela Marchesi, dirigente di ricerca dei ruoli dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione al Consigliere della Corte dei conti dott. Mauro Bonaretti".

Attenzione a quest'ultimo nome. Chi è Bonaretti? L'uomo nominato da Giovannini era niente di meno che il vice di Domenico Arcuri, l'ex plenipotenziario commissario straordinario alla pandemia del governo Conte.

Bonaretti è naturalmente citato da Mario Benotti nel caso mascherine, in particolare sulla presunta comunicazione di un'indagine in corso sullo scandalo. “Il Commissario Arcuri mi incontrò a Roma. Si fece precedere da una telefonata del dottor Bonaretti, che era stato mio capo di Gabinetto al Ministero e che io conoscevo, ora Consigliere della Conte dei Conti e collaboratore di Arcuri, in cui Bonaretti diceva che mi doveva vedere (...). Arrivano lui (Bonaretti) ed il Commissario Arcuri sotto il mio ufficio. Arcuri – è il racconto di Benotti – mi dice che c’era una difficoltà, che a Palazzo Chigi lo avevano informato che c’era un’indagine su tutta questa situazione, forse dei servizi. Mi prega di interrompere qualunque comunicazione con lui e così faccio”. In questo colloquio “Bonaretti rimane distante”. A Non è l'Arena lo stesso Bonaretti aveva confermato che Arcuri e Benotti si conoscevano.

