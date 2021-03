Quarantena di 5 giorni anche per chi viaggia in Europa. La nuova stretta di Speranza

Giorgia Peretti 30 marzo 2021 a

Arriva la firma dell’ordinanza sulla regolamentazione per partire durante le vacanze di Pasqua. Nei giorni scorsi il ministero degli Interni aveva dato il via libera per i viaggi di tipo turistico al di fuori dall’Italia, mantenendo però le restrizioni e limitazioni degli spostamenti tra regione e regione.

Pasqua in zona rossa in Italia, ecco il sito per chi va all'estero

Notizia che ha suscitato non poche polemiche tra i ristoratori e gli albergatori italiani costretti a restare chiusi sia al turismo interno che a quello esterno da ormai più di un anno e che patiscono ancora una volta le restrizioni dettate dai colori delle regioni.

Vietato il pranzo a Fregene ma al mare in Grecia si può andare

L’ordinanza del Ministero della Salute, firmata dal ministro Roberto Speranza, dispone le regole fondamentali per potersi spostare in sicurezza. Ci sarà l’obbligo di tampone prima della partenza, per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea, quarantena di 5 giorni al rientro in Italia e un nuovo tampone al termine dei 5 giorni di quarantena. Confermata la quarantena anche per gli spostamenti in tutti i Paesi extra Ue.

