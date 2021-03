Pasqua in zona rossa in Italia, ecco il sito per chi va all'estero

30 marzo 2021 a

a

a

La Pasqua la passeremo in zona rossa. Quindi limiti agli spostamenti che saranno consentiti solo all'interno della propria regione e solo una volta al giorno per andare a trovare amici o parenti. Tutto, però, col limite del coprifuoco che ci chiuderà in casa tra le 22 e le 5 del mattino.

Gli albergatori romani furiosi con Draghi: che delusione, ci lascia nel disastro

All'estero, però, si potrà andare e, per questo, gli albergatori italiani sono sul piede di guerra. Il metodo adottato discrimina le attività produttive della nostra Penisola che subiranno un'altra batosta economica. Intanto chi ha in programma un viaggio all'estero e vuole informarsi prima di partire può contare sul sito www.viaggiaresicuri.it messo a punto dal ministero degli Affari Esteri. Viaggiare Sicuri è un servizio dell'Unità di crisi della Farnesina che fornisce informazioni puntuali sulla situazione geopolitica di tutti i Paesi del mondo.

Speranza “Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.