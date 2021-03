Vietato il pranzo a Fregene ma al mare in Grecia si può andare

Gaetano Mineo 29 marzo 2021 a

Possiamo fare un viaggio in Spagna e non una gita fuori porta a Fregene. Anche Pasqua 2021 sarà vissuta dagli italiani in salsa anti Covid-19. Tra decreti e restrizioni sarà un'impresa fare una vacanza pasquale fuori dall'Italia, con il virus in agguato ma soprattutto con le rigide norme di ogni singolo Paese che rischiano di intrappolare il turista tra tamponi e quarantene. Com'è noto, a Pasqua, dal 3 al 5 aprile, l'Italia diventerà tutta zona rossa. Quindi non sarà possibile pranzare al ristorante, non sarà possibile spostarsi da turista da un Comune all'altro e da una regione all'altra. Come non sarà possibile concederci la tradizionale gita fuori porta a Pasquetta, in quanto il motivo «turistico» non è ammesso per gli spostamenti. Quindi anche per quest'anno niente pic-nic.

Tuttavia, si può viaggiare all'estero per turismo anche partendo da zona rossa. Infatti, il ministero dell'Interno ha confermato che gli spostamenti per raggiungere l'aeroporto sono possibili anche nelle zone soggette a limitazioni. Secondo il Dpcm del 2 marzo scorso, sono consentiti gli spostamenti verso gli Stati membri dell’Unione Europea. Ma attenzione, l'Italia permette di recarsi in questi Paesi, ma è possibile che alcuni di questi Stati applichino forme di restrizione all’ingresso. È il caso dell'Austria, per esempio, dove chi proviene dall’Italia dovrà sottoporsi ad auto isolamento fiduciario di dieci giorni. Invece non è permesso entrare in Belgio come turista fino al 18 aprile. Si può andare invece in Bulgaria, presentando il risultato negativo di un test molecolare effettuato al massimo 72 ore prima di entrare nel Paese. Stessa prassi per chi vuole trascorrere le vacanze pasquali a Cipro. Il ministero degli Affari Esteri danese, invece, scoraggia tutti i viaggi non necessari in Danimarca da tutti i Paesi del mondo, senza distinzione, e anche ai cittadini danesi e ai residenti in Danimarca viene fortemente sconsigliato ogni viaggio all'estero, inclusi quelli per affari. Anche in Finlandia non sono consentiti ingressi per turismo. Dall’Italia sono consentiti solo ingressi per lavoro, per «motivi essenziali», con obbligo di auto isolamento fiduciario di 14 giorni. In Francia, chi arriva dai Paesi Ue (quindi compresa l’Italia) con qualsiasi mezzo, dovrà esibire un test molecolare da effettuare nelle 72 ore precedenti l'arrivo nel territorio francese.

Gli italiani possono scegliere come meta per le vacanze anche la Grecia. Tutti i viaggiatori provenienti dall'estero sono tenuti però a presentare un test molecolare negativo per il Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo in Grecia. Per poter accedere nel Paese rimane inoltre condizione indispensabile la compilazione di un modulo online con il quale i viaggiatori devono fornire informazioni sul luogo di provenienza, sulla durata dei soggiorni precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio soggiorno in Grecia. È previsto anche l’obbligo di rispettare un periodo di auto isolamento fiduciario di sette giorni. Via libera per la Spagna, dove è consentito l’ingresso da tutti i Paesi europei senza obbligo di quarantena. Cosa ben diversa per il Regno Unito, oramai fuori dall'Europa. Infatti, non è possibile andare nel paese britannico per Pasqua, tranne per motivi di lavoro, assoluta urgenza, salute e studio. Diventa un'impresa, invece, per chi pensa di andare in Slovenia. Qui il governo ha adottato un sistema di classificazione dei paesi inserendo nella lista rossa i Paesi, tra cui l’Italia, considerati ad alto rischio di contagio. Quindi chi decide di fare le vacanze in Slovenia, dovrà osservare una quarantena di 10 giorni oppure presentare il referto negativo di un test molecolare anti Covid-19, effettuato in uno dei laboratori riconosciuti dal governo Sloveno. Gli italiani, infine, sono «off-limits» in Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Moldavia, Bielorussia, Ucraina e Russia.

