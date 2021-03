Magistrati in fila come gli altri, Salvini contro i furbetti del vaccino

29 marzo 2021 a

«Si mettano in fila come tutti gli altri». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde alle domande dei giornalisti sul vaccino ai magistrati. «Sono stufo dei furbetti del vaccino, l’unico criterio che deve esistere è quello dell’età e della malattia». «Se c’è qualche magistrato anziano o che ha qualche patologia ha gli stessi diritti degli altri, altrimenti per me vengono esattamente come le commesse o altri lavoratori».

«Modello Palamara anche per farsi vaccinare prima? Una vergogna». Così il segretario leghista Matteo Salvini commenta su Facebook la posizione dell’Anm secondo cui l’uscita della categoria dei magistrati tra i gruppi target della popolazione cui offrire la vaccinazione prioritaria potrebbe portare a un rallentamento dell’attività giudiziaria.

