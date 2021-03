Covid, Salvini, 'Lega a fianco di Draghi, lavoro e salute devono camminare insieme'**

28 marzo 2021 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando fianco a fianco al presidente Draghi per offrire agli italiani tre risultati: le cure, i vaccini e le terapie domiciliari, se serve producendo vaccini anche in Italia; i rimborsi economici alle famiglie e ale imprese, veloci, efficaci, recuperando i mesi persi in passato. E poi, dopo Pasqua, nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture, di ritorno alla normalità. Salute e lavoro possono, anzi devono, camminare insieme". Lo sottolinea in un video il segretario della Lega, Matteo Salvini, anche alla luce, si fa notare, delle positive notizie delle ultime ore, in base alle quali non si dà per scontata l'inesorabile chiusura dell'Italia per tutto aprile, ma si valuteranno i dati.