M5s-Rousseau, cosa c'è dietro il divorzio grillino

25 marzo 2021 a

a

a

Le telecamere di Piazzapulita sono entrate nella sede dell’associazione Rousseau per parlare con Enrica Sabatini, braccio destro di Davide Casaleggio, per capire come funziona la macchina democratica dei grillini.

Dentro il quartier generale di Rousseau, la casa dove è nato e cresciuto il Movimento 5 Stelle. Ora c’è il rischio che le loro strade si dividano per dissidi dovuti a debiti e rimborsi. https://t.co/84jiNnmhWg #Piazzapulita @salvaperiodico — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) March 25, 2021

La Sabatini mostra il portale: lì dentro c’è tutto: l’anagrafe degli iscritti, le proposte di legge dei parlamentari grillini con i commenti degli iscritti, chi è in debito con la restituzione delle quote. Materiale prezioso, che il M5s non può permettersi di perdere. Ma questo potrebbe accadere, perché Rousseau (e quindi Davide Casaleggio) non ha intenzione di fornire i suoi servizi al partito finché non sarà saldato un debito di 450 mila euro. Ma, come più volte ribadito da Conte, non è stato mai firmato un contratto tra l'associazione Rousseau e i Cinquestelle. Così mentre Grillo e Conte auspicano una risoluzione pacifica. I grillini “duri e puri” - da Casaleggio jr a Di Battista - chiedono di ricorrere alle vie legali.

M5S: Grillo e Conte accelerano su nuova piattaforma, addio a Rousseau a un passo

Cosa è successo esattamente? L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte stava lavorando alacremente al nuovo statuto del M5s e del suo codice etico. Ma è appunto tutto bloccato finché non troverà un accordo con Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau che vuole gli arretrati. Fino ad allora, la piattaforma non potrà essere utilizzata e quindi non potrà essere proposta alcuna modifica dello statuto, tantomeno votare la nomina di Conte a leader. Così, visto che non sembra esserci una soluzione quantomeno immediata, Conte ha rimesso i panni dell’avvocato, deciso a far valere i propri diritti in tribunale.

M5S: Rousseau, giornata cittadinanza digitale in anniversario morte Casaleggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.