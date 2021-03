Draghi deludente, comandano Pd e 5Stelle. La Meloni a valanga

25 marzo 2021 a

«Il governo è più deludente di quanto mi sarei aspettata. Alla prova dei fatti Pd e Movimento cinque stelle comandano tutti compreso Mario Draghi il quale non intende far valere la sua autorevolezza. Volevo andare a votare perché non puoi dare risposte con un governo in mano a Pd e Cinque Stelle e con questa gente non puoi risolvere i problemi. Con un altro governo saremmo in un’altra condizione». Così Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia a Dritto e Rovescio su Rete4.

"Mi sembra che Mario Draghi non faccia valere la sua autorevolezza"@GiorgiaMeloni a #Drittoerovescio pic.twitter.com/qU9HKxYJ7j — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 25, 2021

La leader di Fratelli d'Italia ha tuonato anche sul Comitato tecnico scientifico. «Su Cts c’è cappa di omertà. Non puoi vedere e leggere che cosa dicono nelle riunioni del Cts. Viviamo in una democrazia in cui sulla base di quello che dice questo Cts ti danno o meno l’autorizzazione ad uscire ed essere una persona libera, ma non puoi leggere gli atti del Cts perché non sono pubblici».

Infine l'affondo sui vaccini. «Draghi parla delle regioni ma potrei ricordare al presidente del Consiglio che lo Stato può avocare a sè le competenze. Ha ragione nel merito perché è vero che ci sono state alcune regioni come la Toscana che hanno distribuito dosi con criteri incomprensibili, con giornalisti di 46 anni che sono stati vaccinati mentre over 80 stanno ancora aspettando - ha detto la Meloni - E siamo stati i primi a denunciare i furbetti dei vaccini. Mi pare folle che meno della metà degli over 80 non è stato vaccinato».

