Disastro Europa sui vaccini, la Meloni asfalta l'Ue

Il ministro della Salute britannico Hancock precisa che il Regno Unito ha un contratto d'esclusiva con AstraZeneca per la fornitura di vaccini. L'Ue, invece, ha solo un contratto basato sui migliori sforzi. Ed è questo, secondo la Meloni, il simbolo del fallimento delle strategie vaccinali messe in atto finora dall'Unione Europea.

«Le parole del ministro della Salute britannico Matt Hancock confermano le denunce di Fratelli d’Italia e certificano il disastro politico e sanitario della Ue sui vaccini: le Istituzioni europee hanno sottoscritto con le case farmaceutiche contratti capestro, che non riescono a far rispettare e che non assicurano agli Stati le dosi concordate e pagate. È arrivato il momento di fare chiarezza e pretendere che qualcuno si assuma le proprie responsabilità. Gli strapagati burocrati europei responsabili di questo enorme fallimento devono pagare gli errori madornali che hanno commesso e non possono rimanere un minuto in più al loro posto».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo l’intervista del ministro Matt Hancock rilasciata al Financial Times in cui afferma: «sulle forniture di vaccini la legge sta dalla parte del Regno Unito che ha un contratto di esclusiva con AstraZeneca, laddove Bruxelles ha solo un contratto basato sui migliori sforzi».

