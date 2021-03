Vittorio Sgarbi, il discorso alla Camera con la richiesta choc: "Ho il cancro posso stare senza mascherina?"

23 marzo 2021 a

Vittorio Sgarbi ancora una volta lascia tutti senza parola. Durante il suo intervento alla Camera il deputato chiede di togliere la mascherina: "Ho il cancro e chiedo di parlare senza in Aula" interviene durante la seduta. Sgarbi domanda al vicepresidente Mandelli di non usare la maschera per parlare davanti allo sconcerto generale dei colleghi. "In ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di avere avuto, nel mese di dicembre, il Covid e quindi di avere gli anticorpi, in ordine alla ricetta medica, al certificato presentato alla Presidenza, che prescrive che io possa parlare senza utilizzare la mascherina, in ordine al fatto che, dopo ulteriori visite, risulto affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza la mascherina" spiega il critico d'arte. "Per ora le chiedo la cortesia di mantenere la mascherina" risponde il vicepresidente dell'Aula. "Ma farò presente al presidente Fico e lui provvederà a dare la risposta rispetto alla sua richiesta".

