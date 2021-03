Vittorio Sgarbi, cosa fa in diretta. Striscia tira fuori il video clamoroso, crolla così

20 marzo 2021 a

Anche il vulcanico Vittorio Sgarbi qualche volta si appisola. Striscia la notizia nel festeggiare la ricorrenza del 19 marzo - no, non c'è solo la festa del papà - ovvero la Giornata mondiale del sonno ha trasmesso una irriverente carrellata di celebri pennichelle televisive. E il critico d'arte, candidato sindaco di Roma alle prossime elezioni amministrative, è il protagonista.

Nel tg satirico di venerdì 19 marzo è rispuntato fuori il video clamoroso in cui Vittorio Sgarbi se la dormiva della grossa durante un'ospitata in tv. Era in collegamento in diretta con Dalla vostra parte su Rete 4. Quattro anni fa, ricorda il programma di Antonio Ricci che ha preparato una carrellata aperta da Sgarbi ma che ospita svariati politici colti dall'improvvisa botta di sonno.

Chi ha bisogno di una bella dormita? #Giornatamondialedelsonno pic.twitter.com/hzoqltdJTL — Striscia la notizia (@Striscia) March 19, 2021

C'è ad esempio Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che lotta contro la "cecagna" e prova a tenere gli occhi aperti, mentre Renato Brunetta non ci prova neanche. Memorabili i sonnellini dem di Piero Fassino e Paolo Gentiloni.

