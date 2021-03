"Ganzi davvero", la svolta pop di Enrico Letta. Selvaggia Lucarelli la tocca leggerissima

20 marzo 2021 a

La svolta pop. La segreteria per Pd è ora nelle mani dell'ex premier Enrico Letta, richiamato dalla Francia dopo il forfait di Nicola Zingaretti, e ogni suo tweet viene passato ai raggi X.

È un pd leggerissimo. pic.twitter.com/y7AZXCFgWO — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 19, 2021

Singolare il dibattito che si è scatenato sul post di Letta mentre era in onda Propaganda live, il programma condotto da Diego Bianchi su La7, ieri venerdì 19 marzo. "Colapesce Dimartino ganzi davvero", ha twittato Letta con un gergo tra il locale (l'espressione è tipicamente toscana) e il giovanilistico.

"Ganzi" per acchiappare i sedicenni?, si chiedono gli analisti politici di Twitter con riferimento alla proposta di estendere il diritto di voto anche al di sotto della soglia dei 18 anni. "E se anche fosse? Salvini ha indossato tutte le felpe possibili e immaginabili con scritto i nomi delle città, dei paesi, della Marina militare, dell' esercito... per accalappiare i gonzi e a Letta vorresti togliere la libertà di espressione?", replica un altro spin doctor dei social. Con un utente che chiosa: "Ganzi è in stile con la scuola romana degli anni ‘80". E basta.

A sorprendersi della svolta pop del segretario dem, entusiasta per la performance del duo siciliano formato da Colapesce e Dimartino nel programma di La7 mentre la loro "Musica leggerissima", presentata al Festival di Sanremo, impazza tra radio e streaming, è Selvaggia Lucarelli. "È un Pd leggerissimo" scrive rilanciando uno screenshot del post - pop di Letta su cui spicca il commento di Giuseppe Provenzano, altro big dem: "Orgoglio siciliano!".

