Enrico Letta freme per Roma. Campidoglio e Regione, così vuole "pesare" i 5Stelle

Arnaldo Magro 20 marzo 2021 a

a

a

Fremono un po’ tutti in vista delle amministrative. Enrico Letta pare intenzionato a capire realmente, quanto il Movimento 5 stelle voglia «contarsi» su Roma.

La base democratica, mai tenera con «super Virginia», non vuole sentire neanche menzionare una sua possibile ricandidatura ma sa bene, al contempo, che qualcosa bisognerà pur dare ai cinque stelle. Se non vanno in ticket, il centrodestra vincerebbe a man bassa.

Grillo ai grillini: "Imparate finalmente a parlare italiano!". Spunta il corso per i deputati

Anche perché la partita al Campidoglio va di pari passo con quella della Regione. Come sostenevamo già mesi fa, l’intenzione è quella di “spartire” tra dem e grillini.

Così si spiega ad esempio, l’ingresso di Roberta Lombardi, invisa alla Raggi, nella giunta Zingarettiana.

Letta studia il dossier Roma: Pd ancora senza candidato

Resterebbe il nodo Calenda, che candidandosi per primo, ha alzato furbescamente la posta in palio. Ora per farlo ritirare, dovranno offrirgli qualcosa di decisamente interessante. Ma è l’ultimo dei problemi.

Nei piani andrebbe dunque ai grillini la Regione, a Zingaretti il Campidoglio. Al Presidente poco importa della sua scarsa popolarità. Se Letta riuscisse a rinsaldare coi grillini, si giocherebbe la sua partita.

Enrico Letta pensa a De Rita anche per il Quirinale

Il sogno vero, dell’attuale Presidente del Lazio, vedi anche il sondaggio commissionato e subito fatto sparire mesi fa, è dunque quello di affacciarsi un giorno dal terrazzo più bello di Roma. Quello che affaccia direttamente sui Fori Imperiali. Le uniche rovine che la città eterna, può ancora permettersi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.