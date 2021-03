AstraZeneca fallimento Ue. Salvini, il terribile sospetto: guerra commerciale?

15 marzo 2021 a

Altro flop dell'Europa, i vaccini cerchiamoli da noi. Matteo Salvini sbotta dopo il caos AstraZeneca con i maggiori Paesi Ue che hanno sospeso la somministrazione del farmaco dopo lo stop deciso dalla Germania e seguito da Italia, Olanda e Francia per casi sospetti di gravi trombosi.

"AstraZeneca, altro fallimento dell’Europa. Non solo non arrivano i vaccini promessi, ma vengono sospesi quelli autorizzati", dichiara il leader della Lega che spara a zero sulla gestione europea della campagna vaccinale, dall'approvvigionamento alla risposta alla crisi legata ad AstraZeneca. "Ma che fanno a Bruxelles? L’Ema deve aspettare fino a giovedì? Fa bene il governo italiano a correre per una produzione propria nazionale, e a contattare altri Paesi per forniture e produzione: si corra per verificare l’affidabilità del vaccino Sputnik, si chieda aiuto a India e Israele. Nella speranza che sulla pelle dei cittadini, italiani ed europei, non si stia giocando una guerra commerciale ed economica", è il sospetto di Salvini.

Salvini ha comunque ribadito: "io mi fido del Commissario Figliuolo, un generale degli Alpini che si è occupato di logistica. Se mi dice che può garantire 500mila vaccini al giorno, sa quello che dice". Salvini ha risposto alle domande dei cronisti alla fine della sua testimonianza nel processo per diffamazione in cui è parte civile a carico dei 99 Posse, imputati per un video diffuso nel 2015. "Arcuri fortunatamente è il passato ed è fondamentale fare in fretta - aggiunge - Ancora questa settimana avrò contatti con ministri e parlamentari di altri Paesi europei ed extraeuropei, perché se un vaccino funziona va comprato da qualunque parte del mondo arrivi".

"È fondamentale fare in fretta", aggiunge il leader della Lega che rivendica anche di aver ottenuto priorità per i disabili: "I 6 milioni di italiani disabili devono essere vaccinati prima di giornalisti, politici, avvocati, assessori... e Governatori di Regione. Questo è fondamentale".

