L'Italia stoppa AstraZeneca, il medico del centro vaccinale lo scopre in diretta a Tagadà

Lo stop dell'Aifa alla somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia dopo la decisione analoga della Germania arriva attraverso le agenzie di stampa mentre va in onda Tagadà, il programma di approfondimento di La7 condotto da Tiziana Panella. In quel momento era in corso il collegamento con un centro vaccinale dove si stavano iniettando dosi del vaccino finito sotto il bando dell'agenzia italiana del farmaco in via precauzionale dopo i casi di morti per gravi trombosi.

La dottoressa in collegamento ammette di non aver ricevuto altre comunicazioni, e la somministrazione del vaccino non può che procedere prima di avere uno stop ufficiale. Un paradosso che fa riflettere.

"In attesa di comunicazioni ufficiali le persone non accedono nei centri vaccinali" dove si somministra AstraZeneca, dice un inviato del programma davanti a un centro vaccini.

