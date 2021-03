Mezz'ora in Più, scintille tra la Annunziata e Brunetta. "Basta retorica", l'intervista finisce così

14 marzo 2021 a

Al termine di un'intervista senza strappi arriva inaspettata la polemica. A Mezz'ora in più domenica 14 marzo l'ospite di Lucia Annunziata è il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. La chiacchierata fila via liscia, anche per l'assenza di spunti polemici da parte del ministro che loda addirittura Fabiana Dadone, la grillina che l'ha preceduto nella sua carica, per il lavoro svolto e fa i complimenti a Giuseppe Conte.

Un Brunetta misurato e istituzionale che disorienta anche la conduttrice. In cauda venenum, il clima si scalda al momento dei saluti. "Quante chance dà a Enrico Letta di mettere ordine a questo clima infernale nel Partito democratico?", è l'ultima domanda della Annunziata sull'elezione del neo-segretario avvenuta questa mattina. "Non voglio entrare in certe dinamiche, dico solo che col Pd siamo al governo - replica Brunetta - E io voglio un Pd forte, propositivo con un bravo leader. Deve giocare la partita della salvezza del Paese".

"Sì ma quante chance..." insiste la giornalista che tradisce una certa insofferenza. "Spero il 100 per cento" cede alla fine Brunetta che argomenta: "Anche perché sono stato uno dei pochi a votare contro le sue dimissioni quando nel 2015 Letta fu fatto fuori da presidente del Consiglio si dimise anche da deputato. Allora dissi che quello era un depauperamento della nostra democrazia".

La Annunziata fa un mezzo sospiro nel salutare il suo ospite che la stuzzica: "Non le piace questa frase? La vedo infastidita?" Saluti rimandati: "Faccio politica da troppi anni, la retorica della politica torna troppo spesso... Siamo pieni di frasi..." sbotta finalmente la Annunziata. Il ministro non ci sta: "Ma quando un premier che fino al giorno prima aveva la fiducia del Parlamento e poi si dimette anche da parlamentare per me è un colpo alla democrazia, ed ero all'opposizione. L'ho vista infastidita ma credo al fair play e quella era una cosa grave". La conduttrice allora fa un passo indietro: "Sarà contento" Letta, ribatte, "ma sono in una fase di eccesso di frasi forti". "Ma io a 70 anni ancora mi emoziono" chiosa Brunetta. "Anche io". Sipario.

