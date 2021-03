Il colpo basso di Lucia Annunziata a Letizia Moratti. "Privilegiata", lotta di classe in Rai

Gianfranco Ferroni 09 marzo 2021 a

Cosa succede se una donna accusa un’altra donna di essere una «privilegiata»? Lo ha ripetuto più volte, quel termine che evoca immediatamente la «casta»: se doveva essere un’anticipazione della festa della donna, Lucia Annunziata l’ha fatta davvero grossa, domenica, nella sua trasmissione su Rai3, aggettivando come «privilegiata» Letizia Moratti.

Un colpo basso, tra l’altro da ex presidente Rai a ex presidente Rai, che puzza di lotta di classe sessantottina, evidente segnale di antiche invidie e antipatie mai sopite, dove la borghesia è «nemica del popolo»: Moratti è stata esemplare, non si è abbassata al livello della conduttrice e ha glissato con innata eleganza l’accusa. È proprio vero che la peggiore nemica di una donna è sempre un’altra donna. E se poi c’è di mezzo il potere...

