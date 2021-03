Governo Draghi, il sondaggio sui ministri incorona Marta Cartabia. Luigi Di Maio precipita

04 marzo 2021 a

Il Governo guidato da Mario Draghi si è insediato da quasi un mese a Palazzo Chigi e ha già avuto modo di prendere i primi provvedimenti nella lotta al Coronavirus, oltre alla scelta di figure di spicco nei posti di comando del Paese. La squadra di governo dell’ex banchiere centrale è composta da un mix di tecnici e politici (con prevalenza di questi ultimi), che vede sia esponenti politici di lungo corso – con alle spalle altri incarichi di governo – sia “new entry” alla prima esperienza come ministro.

Secondo un sondaggio di Euromedia Research, sul podio della notorietà Luigi Di Maio, Roberto Speranza (entrambi già ministri nel Governo Conte Bis e riconfermati agli Esteri e alla Salute) e Renato Brunetta, con una lunga esperienza politica e già ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel governo Berlusconi IV. Dal punto di vista della fiducia, al contrario, a riscuotere il maggior consenso è Marta Cartabia: il ministro della Giustizia, su un campione di 1.000 persone maggiorenni intervistate, è il ministro di cui gli italiani si fidano di più con un indice di fiducia di 40.5. Sul podio si trovano poi Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico in quota Lega) e Dario Franceschini (Beni e attività culturali e turismo per il PD), rispettivamente secondo e terzo con un punteggio di 39.5 e 39.2.

Medaglia di legno per un altro tecnico (in passato aveva guidato la task force per ripartire dopo il lockdown), Vittorio Colao, che si ferma al quarto posto con il 38.1 Nelle parti basse della classifica della fiducia c’è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha un indice di appena 22.6, un totale che lo fa retrocedere al ventesimo posto. Il fanalino di coda della graduatoria (rating di 20.8) è il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in quota Movimento 5 Stelle.

