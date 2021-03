Regione Lazio, matrimonio tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: ai grillini due assessorati

12 marzo 2021 a

a

a

Di nuovo sposi. Il matrimonio tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico era stato momentaneamente interrotto dalle dimissioni del Governo guidato da Giuseppe Conte - anche se entrambi i partiti hanno votato la fiducia all’esecutivo di Mario Draghi - ma subito è stata trovata una nuova intesa per la Regione Lazio. L’alleanza, nell’aria già da diversi giorni, è stata ufficialmente annunciata questa mattina con l’ingresso di Roberta Lombardi e Valentina Corrado nella Giunta guidata da Nicola Zingaretti.

Decreto Regione Lazio

Le due rappresentanti del M5S andranno a ricoprire rispettivamente la carica di assessore alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale e quella relativa a Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa. A rendere noto l’accordo è stata la stessa Lombardi con un post su Facebook: “Oggi è stato ufficializzato l’ingresso del MoVimento 5 Stelle al Governo della Regione Lazio con due Assessorati, di cui uno del tutto nuovo, guidato da me, alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale, sulla scorta di quanto già realizzato a livello nazionale su proposta del nostro garante Beppe Grillo con il Ministero della Transizione Ecologica, per avviare in Italia la cosiddetta ‘Rivoluzione MiTE’ con un orizzonte al 2050. Ho voluto fortemente che questa rivoluzione avesse una sua struttura di riferimento anche nel Lazio per poterla declinare in maniera più capillare sui territori in base alle loro specificità e agli input che finora mi hanno trasferito e continueranno a trasferirmi nel lavoro di ascolto”.

L'Italia uscirà per ultima dalla pandemia. La drammatica profezia di Matteo Bassetti

A celebrare le nozze tra i grillini e la giunta di centrosinistra è arrivato anche l’intervento di Zingaretti, governatore della Regione Lazio: “Si e conclusa la prima riunione della nuova giunta regionale del Lazio. Una giunta nuova figlia di un accordo programmatico all'interno del Consiglio regionale. L'Italia ha bisogno di affrontare alcune grandi emergenze. Bisogna fermare la pandemia con misure di contenimento e con i vaccini. Dobbiamo costruire un modello di sviluppo radicalmente diverso dal passato basato sulla sostenibilità ecologica e quella sociale. Alla politica i cittadini chiedono idee, coesione, impegno onestà e anche unità. L'accordo con il M5S nasce alla luce del sole sulla base di un programma, grazie al coraggio di tutti di fare un passo in avanti. L'esito è una politica più credibile e un Lazio più forte. Le forze politiche che sostengono questa nuova maggioranza rimangono diverse, non si annullano le proprie identità ma si combatte uniti”.

⏩Al Governo per il #Lazio2050



Oggi è stato ufficializzato l’ingresso del @Mov5Stelle al Governo della @RegioneLazio con due Assessorati, di cui uno del tutto nuovo, guidato da me, alla #TransizioneEcologica e alla #TrasformazioneDigitale. LEGGI QUI https://t.co/wC09BIpWdv pic.twitter.com/pm6MCaMzzw — Roberta Lombardi (@robertalombardi) March 12, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.