Rocco Casalino a Oggi è un altro giorno, la frase sul Pd scatena la bufera: "Ci sono dei cancri da estirpare"

Mondo dei social in subbuglio per l’ennesimo passaggio televisivo di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte nei due governi precedenti a quello presieduto da Mario Draghi. Il comunicatore in orbita Movimento 5 Stelle è stato ospitato oggi, 9 marzo, a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che va in onda su Rai1. Casalino sta cercando di promuovere il suo libro autobiografico “Il Portavoce”, ma è incappato in una gaffe clamorosa che ha scatenato le ire di numerose persone su Twitter e Facebook, inondati di commenti e reazioni negative.

La conduttrice ha chiesto a Casalino un commento sul rapporto con il Pd durante gli anni di Governo ed è qui che è arrivata la frase incriminata, che ha mandato il popolo del web su tutte le furie, in particolare coloro che hanno toccato da vicino la malattia in questione: “Ci sono alcune persone nel Partito Democratico che sono straordinarie. Noi del Movimento abbiamo anche attacco tanto il Pd, che forse merita di essere attaccato, ma alcune persone sono straordinarie, come Zingaretti, come Franceschini, persona altrettanto straordinarie. Ce ne sono tante così. E poi - ecco la frase totalmente sbagliata - ci sono alcuni cancri, non so come definirli, alcuni elementi devastanti, che riescono anche a distruggere il bello del Partito Democratico. Bisognerebbe estirpare questi cancri, è troppo forte? Questi, questi…”.

Immediato l’intervento della Bortone: “Sì è forte, più che altro chi è malato di cancro non ha nessuna colpa”. Alla replica della conduttrice televisiva, Casalino, la cui faccia imbarazzata è stata subito evidente, ha cercato di difendersi: “No giusto hai ragione, hai ragione, ho usato un’espressione sbagliata. Sono degli elementi negativi che vanno estirpati”. Al di là della ricerca di una via di uscita la frase è infelice e ha scatenato le più svariate reazioni.

