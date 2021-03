AstraZeneca tiri fuori i dati. L'immunologa a valanga sul colosso farmaceutico

12 marzo 2021 a

Antonella Viola su La Stampa non prende affatto alla leggera il caso AstraZeneca e sostiene che i cittadini hanno bisogno di verità e trasparenza, non di generiche tranquillizzazioni.

E accusa il colosso farmaceutico: “L’azienda non ha fornito dati utili a orientarci. Non sappiamo quanti siano stati gli eventi di questo tipo durante gli studi clinici e se questi lotti possono avere qualcosa di diverso dagli altri”.

Aggiunge che il commento dell’azienda produttrice che “il vaccino è generalmente ben tollerato” non “può essere sufficiente così come Ema non può dire con certezza che gli eventi tromboembolici non hanno nulla a che fare con la vaccinazione senza avere avuto il risultato di tutte le autopsie”.

