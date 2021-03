La sfortuna di Andrea Costa. Il primo giorno da sottosegretario viene contagiato dall'autista e finisce in un Covid hotel

12 marzo 2021 a

Fortunato non si può dire. Anzi, campione di sfortuna. Andrea Costa - consigliere regionale di Noi con l'Italia in Liguria- è stato chiamato a sorpresa a Roma dove è entrato a sorpresa nel governo di Mario Draghi come sottosegretario alla Salute al posto della Pd Sandra Zampa, la sola non confermata lì della vecchia squadra di Roberto Speranza (che non l'ha presa affatto bene e le ha certo mandate a dire).

Ma la gioia è durata poco: qualche giorno. Poi per spostarsi alla Camera dei deputati gli hanno assegnato un autista del ministero. Un paio di viaggi in auto con lui il primo giorno, e il secondo la notizia ferale: l'autista era positivo al Covid. Tampone di sicurezza per Costa, e si è scoperto che anche lui era positivo, contagiato con tutta probabilità proprio dall'autista. Il povero Costa a Roma non aveva ancora nemmeno un abitazione, così è stato trasferito in uno degli hotel Covid della capitale.

Non gli è andata nemmeno benissimo, perché il posto disponibile c'era solo in una struttura sparsa nel verde, ma nella periferia di Roma vicino a Torre Maura. E' lì rinchiuso in una camera spaziosa dove gli sono state fornite le coperte militari dall'esercito per difendersi dal freddo. Per fortuna è quasi asintomatico, salvo una fastidiosa spossatezza. Auguri!

