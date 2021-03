Maria Elena Boschi tormentata da uno stalker. Cosa racconta in Procura

10 marzo 2021 a

Maria Elena Boschi perseguitata da uno stalker. Un uomo, per ora sconosciuto, la molesta attraverso mail, telefonate continue e messaggi sui social network. Tanto che la Boschi è stata costretta a rivolgersi alla polizia giudiziaria, come racconta Il Messaggero. I comportamenti dello sconosciuto vanno avanti da settimane e, proprio nel giorno della festa delle donne, la capogruppo di Italia Viva alla Camera è stata ascoltata in Procura alla presenza del pubblico ministero.

E non è la prima volta che la Boschi ha a che fare con stalker. Qualche anno fa ha denunciato un disoccupato di Pozzuoli che la tormentava e che, alla fine, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha avuto problemi di stalking. E anche lei ha ottenuto la condanna di un quarantenne campano.

