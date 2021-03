02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Dopo un anno di pandemia, le donne sono le più danneggiate. La ministra Elena Bonetti si sta battendo da tempo su questo punto, ma con il governo Draghi dobbiamo accelerare. Sfruttiamo il Recovery Plan per un grande piano per il lavoro femminile, non solo per misure emergenziali”. Così in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva.