Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Da oggi Teresa Bellanova diventa viceministra alle Infrastrutture e Ivan Scalfarotto sottosegretario all'Interno. Due persone preparate, competenti, concrete. In bocca al lupo da parte di tutta Italia viva per questa nuova sfida, siamo orgogliosi di voi!” Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva, dopo il giuramento dei sottosegretari di Stato.