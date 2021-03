Pd alla canna del gas, il partito vuole Enrico Letta segretario: "Torna e salvaci"

09 marzo 2021 a

Ritorno al futuro è il titolo di una più che famosa trilogia di film di qualche anno fa, ritorno al passato è invece quello che si può assegnare all’ultima novità all’interno del Partito Democratico, alle prese con le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. L’obiettivo all’interno del partito di centro-sinistra è soltanto uno: convincere Enrico Letta ad accettare l'incarico da segretario. Le diverse anime dem sono convinte che sia l'ex premier la figura giusta per “salvare” il partito in questa fase difficile e il pressing nelle ultime ore si è fatto sempre più forte.

Letta, che il 7 novembre 2009 venne eletto vicesegretario nazionale del PD, è al momento a lavoro a Parigi, alle prese con riunioni e impegni legati al suo ruolo alla Paris School of International Affairs. Chi lo ha sentito lo definisce “da fondatore e democratico insospettabile, molto attento e sensibile alla crisi del Pd”. La grande preoccupazione dell'ex premier riguarderebbe sia la crisi del partito ma anche quella dell’Italia, una nazione provata dalla pandemia e dall'emergenza economica e sociale. Se il Pd, che è il partito delle istituzioni, va in crisi - è il ragionamento che viene fatto da persone molto vicine a Letta - chi ha contribuito alla sua fondazione non può che essere preoccupato.

Nel frattempo non ci saranno cambiamenti per quello che riguarda l'assemblea del Pd, che andrà in scena domenica 14 marzo. "Abbiamo confermato - dice la presidente del partito Valentina Cuppi - l'Assemblea nazionale del Pd che si terrà nella giornata di domenica 14 marzo, a partire dalle 9.30, in modalità webinar da remoto per l'elezione del segretario nazionale del Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del partito". Nelle prossime ore sarà inviata la modifica dell'ordine del giorno che sarà: dimissioni del segretario nazionale e adempimenti conseguenti delle dimissioni.

