Il sondaggio che cambia tutto: crolla il Pd, FdI lo supera. E la Lega trionfa

A poco meno di un mese dall'insediamento del governo di Mario Draghi cambiano le tendenze e i rapporti di forza nel panorama politico. A fotografare l'ultimo trend delle intenzioni di voto è il consueto sondaggio Swg per il Tg La7 del direttore Enrico Mentana.

Lega il primo partito, Draghi e Meloni i leader in vetta alla classifica

Mentre nelle ultime rilevazione venivano sondati vari scenari, quello classico o quello con Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle, il sondaggio di oggi 8 marzo dà una sentenza secca. La domanda è una sola: per chi voterebbe oggi?

Non poche le sorprese. Pressoché stabile la Lega di Matteo Salvini che fa registrare un incremento dello 0,1 per cento rispetto alla rilevazione del primo marzo e sale al 23,5, primo partito italiano. Arresta invece il suo trend positivo Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, unica forza all'opposizione del governo Draghi, arretra infatti dello 0,2 per cento e si attesta al 16,8.

Un passo indietro che consente comunque a FdI di andare sopra al Pd in clamorosa caduta libera dopo l'annuncio delle dimissioni da segretario di Nicola Zingaretti (le interviste sono effettuate tra il 3 e l'8 marzo). Il Partito democratico registra un tonfo memorabile: perde 1,9 punti percentuali e va al 18,6 per cento.

Una debacle clamorosa che fa da contraltare al risultato del Movimento 5 Stelle. Mentre continuano le trattative tra Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo - è di oggi una foto che documenta un lungo incontro tra i due a Marina di Bibbona - i 5Stelle si attestano al 17,2 per cento in virtù di una crescita, negli ultimi sette giorni, dell'1,4%.

Tra gli altri risultati c'è Forza Italia al 7 per cento (+0,1%). Cede lo 0,2 Azione (3,7%), ancora peggio Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi per tre decimali e convince il tre per cento degli intervistati.

