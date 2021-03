Regione Lazio, Nicola Zingaretti trova il posto ai trombati: l'esercito di piddini ed ex Ds piazzati negli enti

Fernando Magliaro 07 marzo 2021 a

Uno strapuntino per gli amici si rimedia sempre. A partire dalla stessa Barbara Dominici, esterna all'amministrazione regionale, candidata Pd alle elezioni comunali 2016 a Trevignano, messa a guidare l'anticorruzione, l'ufficio comunicazione e l'ufficio stampa del Consiglio regionale (senza essere giornalista). E messa anche da Zingaretti nel Consiglio direttivo del Parco di Bracciano-Martignano. Poi c'è il blocco di potere targato Pd che colonizza posti e poltrone.

Alcuni nomi sono di primissimo piano: Enrico Gasbarra, ex presidente della Provincia di Roma, nominato presidente dell'Ipab Santa Maria in Aquiro. O Amedeo Piva, ex assessore ai Servizi sociali nelle Giunte Rutelli, che guida un'altra Ipab, la Sant' Alessio. Sempre gli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficienza (Ipab) vedono l'ex presidente del I Municipio all'epoca di Veltroni, poi consigliere Pd in Provincia sotto Zingaretti, pensio nato del Ministero dell'Economia, Giuseppe Lobefaro mandato da Zingaretti a guidare l'asilo infantile Strumbolo di Piedimonte San Germano. Altra Ipab, altro Pd ricollocato: alla guida del Beata De Mattias, Zingaretti ha spedito Paolo Bracchi, ex vicesindaco e assessore all'Urbanistica del Comune di Guidonia. Ovviamen te, quota Pd. Poi c'è il nutrito numero di Parchi e riserve. Parco di Bracciano-Martignano, lo stesso della Dominici, lo guida Vittorio Lorenzetti, un altro nome del vecchio Pds: consigliere provinciale e vicepresidente della Commissione Lavori pubblici sotto la Giunta Fregosi (la prima eletta direttamente dai stato sempre per i Dem (nelle loro varie denominazioni) consigliere comunale a Campagnano di Roma dove ha anche ricoperto il ruolo di assessore ai Servizi sociali.

Altro giro: stavolta a Gaeta dove c'l'Ente Riviera di Ulisse: direttore Roberto Rotasso che, nel 2012, realizzò uno splendido video di propaganda politica con il logo del Pd alle spalle. Parco dei Castelli romani: l'ex capogruppo Pd al Comune di Frascati, Gianluigi Peduto stato nominato presidente da Zingaretti. Altro nome noto nel panorama Dem, pur se le sue radici affondano nel mondo dei verdi, è quello di Dario Esposito, già assessore all'Ambiente nella Giunta Veltroni. Esposito guida l'Ente parco di Nazzano-Tevere-Farfa. Da ultimo, c'è un altro incarico che Zingaretti ha assegnato. In questo caso il beneficiario il cugino dell'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il professor Umberto Gentiloni Silveri cui la Regione versa 80mi1a euro lordi per la «Valorizzazione della storia e della memoria del Territorio della Regione Lazio e per l'ideazione e la promozione di progetti e iniziative finalizzati alla trasmissione della conoscenza stori ca».

