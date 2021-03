Preparano il nuovo lockdown ma per Speranza va tutto alla grande: abbiamo fatto passi da gigante

06 marzo 2021 a

a

a

Il Cts pressa il governo per varare nuove misure severe e rinchiudere tutti gli italiani a casa anche a Pasqua. Il vaccino procede a rilento rispetto alle medie europee. Molte attività sono al collasso in diversi settori, i ristori non bastano ma a sentire il ministro della Salute Roberto Speranza dovremmo essere sereni e tranquilli.

«Il virus è ancora forte, circola in tutto il Paese e purtroppo le sue varianti lo rendono ancora più complesso da gestire e più veloce nel diffondersi. Ma noi abbiamo oggi nuovi strumenti: se ci avessero detto un anno fa che saremmo stati qui già a raccontare di milioni di cittadini che hanno avuto già una somministrazione vaccino, probabilmente non ci avremmo creduto. La scienza ha fatto passi da gigante e ora ci consente di avere una chiave per aprire questa porta». ha detto Speranza, all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale alla Stazione Termini di Roma.

Niente ristori da Draghi, un'intera categoria è destinata a morire

Per carità, il virus sta mettendo in ginocchio il mondo intero, ma questi "passi da gigante" sanno tanto di specchietto per le allodole e la "chiave" continua a girare a vuoto dentro la serratura Perché la verità è chiara: nessuno sa come e quando ne usciremo, il vaccino per ora non basta. E la linea del governo Draghi, per ora, non sembra così distante da quella di Conte. Che nessuno rimpiange.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.