Il sondaggio premia la Lega come primo partito, scende il Pd. Mario Draghi il leader più amato

La scelta di appoggiare il nuovo Governo guidato da Mario Draghi non fa perdere consensi alla Lega, anzi. Il partito guidato da Matteo Salvini, riferisce il sito dire.it che riporta un sondaggio realizzato con Tecné, sale di uno 0,1% rispetto ad inizio febbraio, attestandosi al 23,7%, un risultato che permettere di mantenere ampiamente la vetta della classifica dei consensi a partiti italiani. Al secondo posto c’è il Partito Democratico, che scende al 18,3%, perdendo lo 0,7. Nessuna variazione per Fratelli d’Italia, terzo in graduatoria, mentre sale il Movimento 5 Stelle, che vede aumentare dello 0,9%, toccando quota 14,1% i propri consensi. Più o meno stabili gli altri partiti: Forza Italia al 10,5% (-0,1%), Azione al 3,6% (+0,2%), La Sinistra al 3% (-0,2%), Italia Viva al 2,6% (-0,1), +Europa al 2,2% (+0,1%) e Verdi all’1,5% (-0,1). Da segnalare un 44,6% di astenuti/incerti.

Per quanto riguarda la leadership di una possibile alleanza tra il centrosinistra e il M5S è l’ex premier Giuseppe Conte ad avere il maggiore successo, che quasi doppia Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna (34% contro 19%). Sale la fiducia nei confronti del Governo Draghi: il 58,2% ha fiducia (+0,6% rispetto alla passata settimana), non ha fiducia il 28,7% degli interrogati, non sa il 13,1%.

A primeggiare nella classifica dei leader è sempre Mario Draghi, che si guadagna il 61,4% (+0,6%). Sul secondo gradino del podio Giorgia Meloni al 39,9% (+0,1%), mentre al terzo posto c’è Giuseppe Conte al 35% (+0,1%). Nel borsino crescono anche i giudizi positivi per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, rispettivamente al 33,2% (+0,2%) e al 27,3% (+0,3%). Scendono invece i numeri dei leader del centrosinistra, con il solo Carlo Calenda che vede incrementare il gradimento di uno 0,5%, attestandosi al 18%.

